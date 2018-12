Autore:

Marco Congiu

CHIUSURA DEL CERCHIO Dopo la nuova Ceed 5 porte 2018, la nuova Ceed Sportswagon e la nuovissima ProCeed, la shooting beake per le famiglie, Kia ha deciso di chiudere il cerchio per la famiglia della sua Segmento C, la più europea delle auto in gamma. In queste immagini i nostri sempre attenti fotografi hanno immortalato il prototipo di una Kia Ceed SUV, verosimilmente in uscita nel 2019.

A METÀ STRADA Kia, in questo momento, ha già a listino una ricca offerta per uanto riguarda SUV e Crossover. SI comincia dalla Picanto X Line, passando poi per Stonic, Sportage, Niro e Sorento. Una Ceed SUV andrebbe a completare la gamma. Sotto una pesante camuffatura possiamo vedere come si celi un'auto di Segmento C, rialzata da terra rispetto alla hatchback che abbiamo provato in Portogallo a giugno.

CUORE CONOSCIUTO Sotto il cofano della nuova Kia Ceed SUV dovremmo trovare tutti motori già noti, a cominciare dai 16 turbodiesel sino al mille turbo tre cilindri ed il 1.4 turbobenzina. Nota anche la trasmissione, dal cambio manuale a sei marce passando per l'automatico doppia frizione a sette rapporti. La trazione integrale AWD potrebbe essere prevista, così come anche una variante elettrificata di tipo mild-hybrid o, perché no, plug-in. Il debutto della Kia Ceed SUV potrebbe avvenire in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2019.