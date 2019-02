Autore:

Marco Rocca

MEGLIO DI COSI NON SI PUO' Alla fine si potrebbe dire che le manca solo il tetto rispetto alla sorella coupé presentata qualche tempo fa, ma la verità è che la Lamborghini Huracan Evo Spyder emana un fascino decisamente di un altro livello. Fateci caso, senza il tetto le sue forme sono ancora più evidenti: guardate il lato B per esempio, così muscoloso con le due gobbe che solcano il cofano.

DALLA PERFORMANTE Ma questo è solo il mio parere. Più oggettivi, invece, sono i dati della scheda tecnica che probabilmente già conoscete (per via della sopra citata sorella chiusa) ma che io ripeterò: V10 5.2 aspirato nella versione da 640 cv a 8.000 giri e 600 Nm a 6.500 giri lanciato sulla Performante. Con questo bombardone in posizione centrale la Spyder è così in grado di coprire lo 0-100 in 3,1 secondi e i 200 km/h in 9,3 secondi, per una velocità massima di 325 km/h.