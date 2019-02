Autore:

Matteo Gallucci

PIÙ CHE RUMORS Ne avevamo già parlato (qui) ma ora abbiamo una indiscrezione di peso che proviene direttamente da Lamborghini. A parlarne Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Lamborghini, che ha fatto intendere qualcosa di più riguardo alla misteriosa LB48H, il nome in codice della futura hypercar ibrida della Casa di Sant’Agata Bolognese. L'intervista rilasciata alla testata Motoring non lascia dubbio sul pieno sviluppo del modello: "Così abbiamo avuto la Reventon, la Veneno e la Centenario, e ora abbiamo questa vettura (la LB48H). Questo è il nome tecnico ma non vogliamo ancora rivelare il nome definitivo. Questa auto è davvero un prodotto incredibile per Lamborghini".

IAA 2019 Così è quasi ufficiale la sua presenza al prossimo Salone di Francoforte in data 12 settembre 2019. Le sue linee dovrebbero ricalcare quelle futuristiche della concept car Terzo Millennio e seguire il fortunato filotto delle serie limitate quali: Reventón, Veneno e Centenario come annunciato dal manager italiano di Lamborghini.

SOLD OUT Le speranze di acquistarne una dopo aver letto questa news? Zero. Non solo per la importantissima cifra da scrivere sull’assegno, 2,5 milioni di dollari ad esemplare pari a circa 2,2 milioni di euro, ma per via della produzione fissata a sole 63 unità già tutte prenotate e vendute. Un numero scelto non a caso visto che proprio il 7 maggio del 1963 Ferruccio Lamborghini fondava Lamborghini Automobili.

BASE AVENTADOR Mancano ancora molti mesi all’inizio della sua produzione ma qualche dato della scheda tecnica sembra essere più che un’ipotesi. Il powertrain ibrido agirà sulle ruote anteriori mentre per le posteriori sarà deputato il marchio di fabbrica di Lamborghini: sua maestà V12 6.5 litri che, abbinato all’unità elettrica, dovrebbe raggiungere quota 850 CV. Anche la prossima generazione di Lamborghini Aventador beneficerà del connubio tra la powertrain ibrida e il V12 ma non prima del 2020 visto il successo dell’attuale serie SVJ anch’essa sold out dopo sole tre settimane.