Autore:

Emanuele Colombo

PRESENTATA IN SEGRETO Lamborghini LB48H: questo è il nome in codice con cui la casa di Sant'Agata Bolognese chiama una nuovissima hypercar, in tiratura limitatissima, già presentata a porte chiuse a 200 potenziali clienti. La notizia viene dal forum McLarenlife.com, in cui un utente posta su Instagram la foto dell'invito alla presentazione. L'evento, di cui si vocifera fin da giugno, si sarebbe già concluso e la stampa non è stata invitata, come sempre accade in questo tipo di vernissage.

QUANTO COSTA La Lamborghini LB48H (continuiamo a chiamarla così, per ora) verrà prodotta in 63 esemplari, con l'inizio della produzione entro la fine del 2018 e le prime consegne durante la seconda metà del 2019. Il prezzo sarebbe di 2,5 milioni di dollari IVA esclusa. L'aspetto più intrigante è che la LB48H introdurrebbe un powertrain ibrido e soluzioni, tanto tecniche quanto di design, che potrebbero in seguito essere adottate per il successore dell'attuale Lamborghini Aventador.

POTENZA E DATA DI LANCIO Sul web circolano anche alcune voci sulle caratteristiche del powetrain, che combinerebbe un V12 aspirato da 789 CV con un motore elettrico da 49 CV, per una potenza totale di 838 CV. Le linee sarebbero ispirate al prototipo Lamborghini Terzo Millennio (nelle foto). Secondo alcuni rumors, Lamborghini sarebbe vicina a presentare al pubblico la nuova hypercar e il pensiero corre all'imminente salone di Parigi 2018, al quale, però, Lamborghini non parteciperà. Candidato ideale potrebbe allora essere il Los Angeles Auto Show 2018, che prende il via il 30 novembre. Si accettano scommesse...