Autore:

Giulia Fermani

QUANTO BEVONO LE HYPER? Probabilmente l'ultima domanda che si pone chi compra una hypercar del calibro di Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Aventador SVJ o Bentley Continental GT è: quanto consuma? Al massimo si chiederanno se tra gli optional è compreso un frigobar per tenere in freddo il Bellavista o un sistema di illuminazione sul tetto a fibre ottiche per avere sempre un cielo stellato sopra la testa. Noi, che tanto queste macchina non ce le possiamo permettere, invece ce lo chiediamo. Quindi, belli questi bolidi ma...quanto bevono?

BENTLEY, MCLAREN, FERRARI Il punto di forza della elegantissima per eccellenza Bentley Continental GT non è la velocità ma questo non le impedisce di raggiungere la considerevole velocità massima di 330 km/h. Il costo del biglietto? Questa hypercar percorre 5 chilometri al litro in città (19,6 L/100 km) e 6,3 km al litro nel ciclo combinato(15,6 L/100 km). Il V8 della McLaren Senna, invece, marcia per 11,9 km (8,4 L/100 km) con un litro di carurante nella normale andatura stradale. Fedele al suo nome, la Superveloce può contare su un motore V12 da 789 cavalli che attesta valori di 5,5 kml (18 L/100 km) nel ciclo combinato.

ASTON MARTIN, PORSCHE, CHEVROLET, FORD 11,4 kml (8,7 L/100 km) nel ciclo combianto per il brutale V12 aspirato naturalmente della Aston Martin DBS Superleggera, mentre il 6 cilindri della Porsche 911 GT2 RS nel ciclo combinato percorre 7,2 chilometri al litro (13,8 L/100 km). Il V8 da 6,2 sovralimentato della Chevrolet Corvette ZR1 è un'opera d'arte che registra un consumo di carburante sorprendentemente buono di 8,5 kml (11,7 L/100 km), sempre nel ciclo combinato. Come la Porsche GT2 RS, la Ford GT è mossa da un 6 cilindri che, in città, fa i 4,6 con un litro (21,3 L/100 km) ma fuori, sull'autostrada, arriva ai 7,6 (13 L/100 km).

BUGATTI, LAMBO, PAGANI E KOENIGSEGG Sia sulla Aventador SVJ Lamborghini sia sulla Bugatti Chiron Sport i consumi dichiarati sono di 4,6 kml (21,3 L/100 km) nel ciclo combinato mentre per la Pagani Huayra BC il ciclo combinato segna 5,5 chilometri al litro (18 L/100 km), stesso valore per il ciclo combinato della Koenigsegg Regera.

Voi quale preferite? Fatecelo sapere nei commenti. In fondo, sognare non costa nulla.