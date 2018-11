Autore:

Lorenzo Centenari

QUEEN CABRIOLET Ha resistito un anno abbondante. Ora il richiamo della natura è troppo forte, e lei si spoglia. A Francoforte 2017 la Coupé, a Los Angeles 2018 la versione aperta. Ecco nuova Bentley Continental GT Convertible, ultima declinazione di quella che a conti fatti stringe saldo il titolo di cabriolet a 4 posti più veloce al mondo.

NELL'OVATTA L'edizione 2019 della super-cabrio anglo-tedesca (piattaforma Volkswagen, la stessa di Porsche Panamera) mutua dalla sorella a tetto rigido la medesima meccanica e lo stile principesco, differenziandosi unicamente per l'adozione di una capote in tela tanto bella da vedere (sette colorazioni per la superficie esterna, otto finiture per gli interni) quanto buona da indossare. Il tettuccio si apre e si chiude elettricamente in 19 secondi, fino alla velocità di 50 km/h. Nuovi sofisticati materiali ne aumentano le proprietà di isolamento acustico: rispetto alla GTC di precedente generazione, il rumore cala di 3 decibel. Il gap fonico con la Coupé è ora trascurabile, o quasi. Migliore che in passato anche il sistema di riscaldamento: sedute, schienali, volante, braccioli, ciascuno genera un tepore naturale che permette di viaggiare a tetto aperto anche se là fuori si congela.

DOPPIOVÙDODICI Sotto il cofano di nuova Bentley Continental GT Convertible, ecco dunque la stessa centrale termica della Coupé, ovvero il W12 biturbo di origine Volkswagen da 6 litri di cilindrata: 635 cv, 900 Nm e una trasmissione automatica doppia frizione a 8 rapporti (trazione integrale attiva) per modularne l'esuberanza. Già, perché se si incolla il pedale del gas al pavimento, questa Gran turismo da nababbo accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Velocità massima? 333 km/h. Fortuna che l'impianto frenante è proporzionale alla potenza del motore: dischi anteriori da 420 mm con pinze a 10 pompanti, dischi posteriori da 380 mm con pinze a 4 pistoncini.

SELEZIONE NATURALE Non ancora noti gamma prezzi e tempi di uscita: verosimile tuttavia che il differenziale che nuova Bentley Continental GT Convertibile sconta verso la carrozzeria tradizionale sia di circa 20.000 euro. Per un listino che dovrebbe partire da quota 220.000 euro. A noi comuni mortali scappa da ridere, ma in qualche parte del mondo c'è chi intanto sta già configurando la propria...