Autore:

Emanuele Colombo

AMERICAN GLADIATOR Pare proprio che si chiamerà Jeep Gladiator e non Scrambler, ma di certo attorno alla nuova Jeep pick up 2019 derivata dalla Wrangler c'è molta curiosità. Tra quanto la Casa ha lasciato trapelare ad arte e le indiscrezioni raccolte da community come Jeep Gladiator Forum siamo in grado di ricostruire in anteprima le probabili caratteristiche della nuova Jeep, da cui dovrebbero cadere i veli il prossimo 28 novembre, per un debutto in società al prossimo Salone di Los Angeles (in scena dal 30 novembre al 10 dicembre).

IL NUOVO PICK-UP JEEP L'arrivo previsto nei negozi americani è ad aprile 2019, anche se seguendo un'usanza tipica del mercato americano il nuovo pick-up si chiamerà Jeep Gladiator 2020. Secondo la vulgata, la scheda tecnica sarebbe stata pubblicata per errore (sic!) su una pagina – prontamente rimossa – sul sito media del gruppo FCA. Stando a queste informazioni, Gladiator ha una cabina doppia, a quattro porte, con tetto cabriolet e due hard top offerti in opzione.

UN 4X4 DI ALTO LIVELLO Il parabrezza è ribaltabile, nella più pura tradizione fuoristradistica, e la trazione integrale è in linea con la reputazione Jeep nel settore. Infatti dispone di differenziale autobloccante, sistemi di bloccaggio elettronici per i due assali e l'esclusiva di un dispositivo per scollegare le barre anti-rollio sui terreni particolarmente accidentati. La profondità di guado è di 76 cm.

I MOTORI La documentazione trapelata promette poi capacità di carico e di traino “best in class”, con un carico utile di 726 kg e una massa rimorchiabile di quasi 3,5 tonnellate. La motorizzazione prevista al lancio è un V6 a benzina da 3,6 litri e 285 cavalli della serie Pentastar, con dispositivo Start & Stop, disponibile sia in abbinamento con un cambio automatico a 8 marce sia con un manuale a 6 rapporti. A questa si affiancherà – pare – un 4 cilindri biturbo, sempre a benzina, da 2,0 litri e 270 cavalli e, nel corso del 2020, anche un V6 3,0 litri EcoDiesel per cui è prevista la sola trasmissione automatica.

L'INFOTAINMENT Tra le dotazioni di bordo spicca il sistema Uconnect di quarta generazione, con schermi touch da 7 o 8,4 pollici, compatibile con Apple Carplay e Android Auto. L'allestimento Rubicon prevede poi una telecamera frontale per l'uso in fuoristrada, che permette di individuare gli ostacoli sul percorso.

TUTTO D'ALLUMINIO Tra gli accessori figurano poi un'ottantina di dispositivi di sicurezza e “dozzine di combinazioni tra porte (che sarebbero rimovibili, n.d.r.), tetto e parabrezza differenti”: con ampio uso di alluminio per portiere, cerniere, cofano, parafanghi, cornice del parabrezza e ribaltina posteriore per contenere il peso. Insieme con lo stesso pianale JL della Wrangler, che è appunto realizzato in alluminio.

INTENZIONALMENTE COSTOSO Quanto al prezzo della Jeep Gladiator 2020, anche se nulla di preciso è ancora stato comunicato, possiamo rifarci alle parole di Marchionne, che al salone di Detroit aveva detto che il pick up in arrivo sarebbe stato “intenzionalmente costoso” e che si aspettava di poterne vendere circa 100 mila l'anno. Resta da capire se mai verrà importato in Italia. Presto ne sapremo di più.