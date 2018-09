Autore:

Lorenzo Centenari

NATURA VIVA Talmente fiera di sé, da camminare a una spanna da terra. Nuova Volvo V60 raccoglie consensi, è ora di sdoppiarsi anche in versione tout terrain. Nuova Volvo V60 Cross Country aggiunge un tassello al "cluster 60" e manda avanti la tradizione di station wagon adatte anche ad un impiego più selvaggio. Che abbia imparato dai Suv?

SÌ AL DIESEL Ancora ignoti prezzi e data di lancio, ci limiteremo per il momento a descriverla così com'è. Rispetto alla station wagon dalla quale deriva, Volvo V60 Cross Country 2019 è più alta dal suolo di 75 mm. In favore della guida in off-road (purché non si alzi troppo l'asticella), la trazione integrale AWD è di serie su tutti i motori. Cioè il T5 turbo benzina da 250 cv e il D4 turbodiesel da 190 cv. V60 CC prende perciò le distanze da nuova S60, e al diesel (meno male) resta affezionata. Successivamente, aspettiamoci anche un'edizione mild-hybrid, e una Cross Country plug-in hybrid (T8?).

SICUREZZA/1 Trazione 4x4 e sospensioni rinforzate: pendenze e fondi accidentati non fanno paura, anche perché a equipaggiare nuova V60 Cross Country sono pure Hill Descend Control, Electronic Stability Control, Corner Traction Control (per la stabilità in curva) e programma di guida specifico per il fuoristrada (OffRoad).

SICUREZZA/2 Gli assistenti alla marcia non si limitano tuttavia alle funzioni adatte al fuoristrada: di serie sono anche City Safety (frenata automatica con riconoscimento pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia), Pilot Assist (un primo assaggio di guida autonoma autostradale), Run­off Road Mitigation (attenuazione dell’impatto in caso di uscita di carreggiata) e Oncoming Lane Mitigation (attenuazione o evitamento delle collisioni con veicoli che viaggiano in direzione opposta). In opzione il Cross Traffic Alert (segnala il traffico in attraversamento) con servizio di frenata automatica.

V60 ON DEMAND L'abitacolo è in tutto e per tutto simile a quello di nuove V60 ed S60, con impianto di infotainment Sensus Connect compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e tecnologia 4G. Prezzi ancora in definizione, già sappiamo tuttavia che anche V60 Cross Country potrà essere guidata in abbonamento Care by Volvo.