Autore:

Lorenzo Centenari

DOMANDA... "Può il tempo trascorso in automobile trasformarsi in tempo speso bene?" È il quesito che sul profilo Facebook di Volvo Cars accompagna il video teaser di un prototipo, Volvo 360c, che tutto lascia immaginare essere il prototipo di un'auto a guida autonoma. Nessuna informazione tecnica, solo la fugace apparizione di un modello che ruota su se stesso e saluta il suo futuro pubblico con futuristiche striscie di LED.

...A RISPOSTE MULTIPLE Non è nemmeno certo se la sigla 360c (riferimento alla berlina Volvo 360 anni Ottanta) individui un'auto in particolare, oppure se il soggetto della miniclip diffusa sui social simboleggi l'evoluzione dell'intera gamma Volvo, destinata (2025?) ad acquistare sia un alto grado di automazione, sia la progressiva elettrificazione. Solleticati all'idea di una self-driving-Volvo in carne ed ossa, non ci resta che attendere altri indizi più espliciti.