Al Salone di Francoforte 2017 aveva catturato gli sguardi di tutti. Ma la super giga SUV firmata BMW, la, era solo una concept. Oggi che siamo più vicini alla messa in produzione, che cosa ne sarà rimasto? Volete sapere come sarà davvero la? Una serie di bozzetti in 3D ce lo mostra, ben prima del debutto previsto per il prossimo Salone di Los Angeles.