Autore:

Matteo Gallucci

LE FOTO SPIA Dopo le foto spia della nuova BMW X4 M con la vettura ancora camuffata durante alcuni test invernali è spuntata in rete una foto del posteriore definitivo della prossima X4 M. La foto di Autocosmos.com.mx mostra in tutto il suo splendore le peculiarità del SUV sportivo il badge distintivo M sopra il fanale posteriore destro e un nuovo diffusore posteriore che integra agli estremi quattro terminali di scarico (due per parte). Guardando meglio è possibile intravedere un doppio spoilerino: uno ad onda sopra il lunotto a filo con il tetto spiovente e una specie di ducktail sul bordo del portellone posteriore. Bombature presenti per i muscolosi passaruota anteriori e posteriori, in tinta con la carrozzeria, e minigonne pronunciate; mentre i cerchi dovrebbero avere una dimensione di 21 pollici.

MOTORE E USCITA Il pianale è in condivisione con la BMW Serie 5 e sotto al cofano ci sarà quasi sicuramente un motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri biturbo di derivazione M3 e M4 da 475 cv. Così da andare a posizionarsi sotto l'offerta della BMW X5 M da 567 cv. Il debutto della BMW X4 M è previsto per inizio 2019 ma la presentazione alla stampa avverrà già a fine 2018. Per il prezzo e i dettagli tecnici ufficiali (possibile l'aiutino "elettrico"?) bisognerà aspettare sapendo che la gamma BMW X4 avrà un prezzo d'attacco pari a crica 45.000 euro.