Autore:

Lorenzo Centenari

POWER! Dedicata a chi non si accontenta che la propria BMW Serie 1 vesta sportivo. L'allestimento M Power Edition combina tutta la passione che trasuda l'equipaggiamento M Sport, con elementi di esclusività che fanno della nuova limited edition (produzione di soli 500 esemplari) la Serie 1 più sofisticata della flotta.

DEMOCRATICO Il pacchetto M Power Edition è ordinabile per carrozzeria sia a 3, sia a 5 porte. Per qualsiasi versione diesel o benzina (120i, 125i, M140i, 118d, 120d, 125d), a eccezione delle Serie 1 con trazione xDrive. Gamma prezzi da 300 a 2.500 euro, proprio a seconda della motorizzazione.

M COLOURS Basato sul livello M Sport, uno tra i più apprezzati dal pubblico, BMW Serie 1 M Power Edition aggiunge dettagli di personalizzazione esterni e interni. La tavolozza dei colori, innanzitutto: Alpineweiss, Estoril Blau e Melbourne Red, ciascuno individuato per far risaltare ancor di più il logo M.

BLACK SERIES Il quadro estetico è poi dominato da particolari motorsport in nero lucido come gli imponenti cerchi da 18 pollici in Jet Black, le minigonne M Power Edition, gli spoiler, la scritta modello, la silhouette del logo e la calandra a doppio rene anteriore con M Stripes.

SI GUIDA All'interno, in più rispetto a Serie 1 M Sport, ecco fare capolino pedaliera sportiva in alluminio MPerformance, tappetini con cuciture blu e ricamo M Power, badge M Power Edition. Orientati al piacere e alla sicurezza di guida sono invece l'impianto frenante M Sport e il servosterzo ad assistenza progressiva Variable Sport Steering.

AD PERSONAM L'allestimento M Power Edition può infine essere completato su misura. Tra gli optional più originali di Serie 1 M Power, anche il corso di guida sicura avanzata BMW Driving Experience.