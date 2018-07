Autore:

Marco Congiu

M-POWER Quando indichi la lettera M nell'automotive, parli delle vetture più prestazionali firmate BMW. Dalla M2 alla M5, passando per M3, M4 e nuova M8, sono queste le auto sportive per antonomasia di Monaco di Baviera. Ma, nel futuro, queste auto potrebbero ricevere in dote un powertain ibrido o elettrico per massimizzarne ulteriormente le performance.

ELETTRIFICAZIONE In un'intervista a CarAdvice.com Frank Van Meel, a capo della divisione sportiva BMW M, conferma che entro la prossima decade tutte le versioni sportive di Monaco saranno elettrificate. «Succederà passo passo. La problematica più importante è legata al timing, Se ci si muovesse troppo tardi, semplicemente sarebbe troppo tardi rispetto alla concorrenza. Troppo presto vorrebbe dire non avere ancora la tecnologia adeguata per rispondere a determinate esigenze. Un altro argomento importante è mantenere un buon rapporto peso/potenza per conservare le caratteristiche sportive.» conferma Van Meel.

7 ANNI L'obiettivo di BMW è di arrivare all'elettrificazione graduale del 15/25% entro il 2025, tra 7 anni. Ci sono, tuttavia, alcuni punti cardini che i grandi costruttori vogliono mantenere intatti, come BMW che vanta una lunga tradizione legata al piacere di guida. Batterie grandi e pesanti potrebbero andare contro questa caratteristica, ed il pensiero di Van Meel è proprio questo. «L'obiettivo primario non è tanto legata alle componenti o alla tecnologia, ma è più una questione di filosofia costruttiva.» conclude il manager.