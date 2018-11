Autore:

Lorenzo Centenari

VITAMINA M Come ogni specialità che si rispetti, la portata principale sarà servita in tavola per ultima, non prima del 2020. A preparare ai commensali le papille gustative sarà nel frattempo un altro piatto della Casa, una pietanza che chiamare "diversivo" è ingeneroso. Perché nuova BMW M340i non avrà lo stesso identico sapore di M3, ma vuoi mettere l'apporto calorico di 382 cavalli? Tempo che aprano i cancelli del Los Angeles Auto Show 2018 (30 novembre - 10 dicembre), e la seconda Serie 3 più atletica della gamma uscirà dalle cucine. In gallery, alcune immagini in anteprima.

M3 WANNABE Tanto per cominciare, il prefisso "M" se lo merita non solo grazie all'output del suo 6 cilindri TwinPower Turbo, 3 litri di cilindrata e una potenza specifica ben superiore ai 100 cv/litro. L'edizione di BMW M340i in commercio dall'estate 2019 studia da M3 anche in materia di telaio (-10 mm) e aerodinamica: rispetto alla generazione precedente, il peso scende di oltre 50 kg in virtù del massiccio impiego di alluminio, mentre il coefficiente di rigidità aumenta del 25%. Di matrice BMW Motorsport sono inoltre sospensioni, impianto frenante (dischi anteriori da 348 mm, posteriori da 345 mm) e blocco elettronico del differenziale posteriore. Altro? Speciali ammortizzatori idraulici anteriori limiteranno ulteriormente rollio e beccheggio, per un'esperienza di guida mai così piatta su una Serie 3 che non si chiami M3.

OFFICINE MECCANICHE Tornando in sala macchine, sotto il cofano nuova BMW M340i ospiterà dunque un 6 cilindri in linea turbo benzina da 382 cv a 5.000-6.500 giri (56 cv in più dell'antenata in linea diretta) e 500 Nm di coppia (+50 Nm) tra 1.600 e 4.500 giri. D'obbligo il cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti completo di funzione Launch Control, mentre sarà possibile scegliere tra trazione posteriore o integrale xDrive.

IN TUTA DA GINNASTICA Esteticamente, BMW M340i 2019 sarà infine riconoscibile da paraurti più aggressivi e logo M su pinze freni, passaruota e portellone posteriore. All'interno, dalle eleganti finiture Aluminium Tetragon e dal volante sportivo M. Presto verrà diffuso anche il listino prezzi: in attesa di maggior precisione, prepariamoci a una soglia di partenza di almeno 55.000 euro.