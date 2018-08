Autore:

Lorenzo Centenari

SOUL ATTO III Appuntamento, con ogni probabilità, al Los Angeles Auto Show di fine novembre. Al più tardi, nuova Kia Soul farà il suo debutto al NAIAS 2019. Dopo i primi avvistamenti lo scorso inverno sulle nevi della Lapponia, ecco altro foto spia di quella che a tutti gli effetti inaugura per il crossover asiatico una nuova generazione di modelli, la terza dall'esordio assoluto nel 2008. Novità maggiore, almeno stando ai rumors, l'introduzione di una variante a trazione integrale.

ANIMA OFF-ROAD La piattaforma sulla quale poggerà il suo peso Kia Soul 2019 è studiata per ospitare un'architettura a trazione anteriore. Vista la crescente domanda di un'alternativa AWD, è tuttavia verosimile che Kia accontenti il suo pubblico e affianchi a Soul FWD una versione più versatile, peraltro dal design non necessariamente identico. Soul 4x4 potrebbe ispirarsi al prototipo Trail'ster visto qualche anno fa.

ECO PROGRESSI L'esemplare sorpreso in questi giorni dai paparazzi è ancora afflitto da pesante camouflage, e ben poco racconta di eventuali soluzioni stilistiche di rottura. Dal muletto che vedete in gallery si riconosce semmai una carrozzeria particolarmente squadrata e un taglio dei fari più sottile che non su Kia Soul odierna: paralleli al suolo quelli anteriori, verticali al retrotreno. Soul elettrica? Avrà maggiore autonomia (300 km?), che non gli attuali 200 km e rotti.