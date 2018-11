Autore:

Giulia Fermani

UN'IBRIDA ASPETTANDO GINEVRA In programma dal 30 novembre al 10 dicembre prossimi, il Salone di Los Angeles 2018 sarà l'occasione per vedere senza veli numerosi modelli attesi anche dalle nostre parti. Tra questi, c'è la Subaru XV ibrida, nota negli USA con il nome di Crosstrek. Attesa in Europa nel 2019, con ogni probabilità al Salone di Ginevra, la prima ibrida del marchio giapponese sarà tuttavia pur sempre dotata del celeberrimo motore Boxer, mentre bisognerà attendere il 2021 per la prima elettrica, che equipaggerà il sistema di trazione integrale.

SCHEDA TECNICA Il mini Suv su base Impreza Subaru Crosstrek è il primo della famiglia giapponese dotato del nuovo propulsore StarDrive, che prevede l'abbinamento tra un motore a benzina, il classico quattro cilindri boxer da 2,0 litri a iniezione diretta, e due unità elettriche. A questi sono poi abbinati un sistema di trazione integrale simmetrico (Symmetrical All-Wheel Drive) e una trasmissione a variazione continua Lineartronic. Subaru Crosstrek Hybrid può contare su 148 cv e promette di percorrere fino a 27 km in sola modalità elettrica a una velocità massima di 104 km/h.

COM'E' E QUANTO COSTA A livello estetico, i cambiamenti sono relativamente minori e sono solo in una serie di elementi dedicati, come la carrozzeria color Lagoon Blue Pearl, gli anelli blu intorno ai fari principali, il rivestimento in argento sulla griglia frontale e i cerchi in lega da 18 pollici. Il listino della Subaru Crosstrek Hybrid 2019 parte da poco più di 30 mila euro e il modello di base è ben equipaggiato, con volante rivestito in pelle, sedili anteriori riscaldati e un sistema di infotainment da 8 pollici. Anche lato aiuti alla guida la giapponesina non ha lasciato nulla al caso, con sistema di assistenza al guidatore EyeSight che comprende tra le varie funzioni anche il controllo adattivo della velocità, l'assistenza per il mantenimento della corsia -Lane Assist- e la frenata pre-collisione.