Autore:

Lorenzo Centenari

BYE BYE SCRAMBLER Vuoi vedere che hanno ragione loro? D'altra parte, a suffragio della propria tesi, esiste un documento inequivocabile. Cioè una pagina web ufficiale, pubblicata e spubblicata nello spazio di un secondo. Ma i fan hanno tenuto gli occhi aperti, e ora hanno la certezza che il pickup su base Wrangler sarà registrato all'anagrafe come Jeep Gladiator. Abbandonata dunque l'opzione Scrambler. E anche alla community (JeepScramblerForum), non resta che avviare le pratiche per cambiare nome.

NASCONDINO A quanto pare i giorni scorsi, per un brevissimo lasso di tempo, sul portale media di FCA Group è apparsa a chiare lettere (per errore, oppure no) la denominazione Jeep Gladiator. Come per magia, ora la pagina è inesistente: fortuna che qualche ansioso appassionato ha visitato il media website al momento giusto, e della identità del nuovo attesissimo truck di derivazione Wrangler ha salvato le evidenze. In gallery, lo screenshot che fuga ogni dubbio (o quasi).

AL MIO SEGNALE Per avere la conferma definitiva del nome di battesimo del pickup che trasforma il fuoristrada Jeep per eccellenza anche in un servizievole mezzo da lavoro, non ci resta che attendere che inauguri il Salone di Los Angeles. Poco male: il 2018 LA Auto Show (30 novembre - 10 dicembre) dista un paio di settimane soltanto. Di nuovo Jeep Gladiator (abituiamoci a chiamarlo così), già siamo in possesso di loquaci foto spia che della silhouette lasciano ormai poco all'immaginazione. Manca una photo session in abito da sera, così come le specifiche tecniche ufficiali. Ancora un po' di pazienza, e ci siamo.

PICKUP DA BATTAGLIA A proposito: voi che ne pensate di "Gladiator"? Di certo è un termine di quelli "maschi", che della sua natura di pickup duro e puro esalta le proprietà in maniera affascinante. Oltretutto, esattamente come Scrambler, anche Gladiator è un nome che nella cronistoria Jeep è apparso già in passato, avendo individuato una classe di pickup nei lontani anni Sessanta. Senza contare la omonima concept presentata nel 2005... Si chiami in un modo o in un altro, non vediamo l'ora di accoglierlo tra di noi.