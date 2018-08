Autore:

Emanuele Colombo

LE FOTO IN AZIONE Dopo aver condiviso i rendering del Jeep Scrambler, nuovo pick up del gruppo FCA, gli attivissimi membri del Jeep Scrambler Forum hanno pubblicato alcune foto spia dell'auto camuffata in fase di collaudo. Gli scatti si devono ai forumiti devwil68 e Wraith e ritraggono lo Scrambler su un percorso off-road con gomme di tipo all terrain e un sistema di scarico con doppio terminale.

MOTORI E DATA DI LANCIO Se le foto non rivelano molto più di quanto già si sapeva del nuovo pick up, arrivano conferme sulla motorizzazione. Al lancio – previsto negli USA per l'aprile 2019 – ci sarà il motore Pentastar V6 da 3,6 litri abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Rimangono ancora dei dubbi su una versione ibrida tipo mild hybrid, mentre in seguito al lancio la versione a benzina potrebbe venire affiancata dall'EcoDiesel V6 da 3,0 litri.