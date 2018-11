Autore:

Lorenzo Centenari

DRAGSTER PICK-UP La propulsione elettrica è un pianeta ancora tutto da esplorare. Chi pensa che i prodotti Tesla siano la frontiera, dia un'occhiata al mostro che al Salone di Los Angeles mette in discussione l'idea stessa di pick-up. Perché il Rivian R1T non è soltanto un truck elettrico. È un truck elettrico da sparo, un missile cassonato tale da mandare in crisi una Ferrari. Ah no? Allora elencateci le supercar che sullo 0-100 km/h fermano il cronometro sui 3 secondi esatti.

ELECTRIC (ADVENTURE) VEHICLE Entrerà in produzione, il Rivian R1T, eccome se lo farà. RJ Scaringe, il giovane Ceo (35 anni) di questa avveniristica azienda del Michigan, promette che il suo stupefacente esercizio di tecnologia e design sarà in pronta consegna entro il 2020, a un prezzo che oscillerà (a seconda delle versioni) tra i 60.000 euro e i 90.000 euro. Cifre nemmeno stratosferiche, in proporzione alle performance che il primo Electric Adventure Vehicle della storia (così lo chiamano i suoi creatori) restituirà ai propri eccentrici clienti. A proposito: negli Usa i preordini sono aperti, è sufficiente una caparra (rimborsabile) di 1.000 dollari.

POTENZA AL QUADRATO Qualche numero per prendere le misure al fenomeno. Il Rivian R1T è un pickup elettrico lungo poco meno di 5 metri e mezzo, pesante 2,6 tonnellate, dal carico utile di 800 kg e la capacità di traino di 5 tonnellate, ma soprattutto dalla potenza che nella configurazione superiore arriva a quota 764 cv e una coppia motrice complessiva (siete pronti?) di 14.000 Nm (!!!). Ciascuno dei quattro propulsori (uno per ruota) scarica a terra quasi 200 cv e 3.500 Nm: abbastanza da sgretolare l'asfalto, ma soprattutto da proiettare questo spaziale quadrimotore da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti.

TESLA E I SUOI FRATELLI Non è tutto, perché il Rivian R1T è accreditato di un'autonomia di percorrenza (con pacco batterie ad alta capacità) di 650 km. Con colonnine fast charge, il 50% della carica si recupera in soli 30 minuti. Esterni minimalisti, interni spaziosi (5 posti) e interamente digitali. Proprietà in off-road che si preannunciano sorprendenti. Scaringe il nuovo Elon Musk? Di certo, Rivian merita l'epiteto di "Tesla dei pick-up".