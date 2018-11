Autore:

Marco Congiu

QUELLO CHE SAPPIAMO La nuova generazione di Porsche 911, codice progetto 992, è attesa al debutto in pompa magna al prossimo Salone di Los Angeles. Dopo una lunga serie di teaser ed altrettanti avvistamenti, quelle che possiamo mostrarvi sono le prime immagini diffuse in rete dal sito internet Jalopnik, in cui si vede – anche se non in altissima definizione .- la nuova sportiva di riferimento della Cavallina di Zuffenhausen.

COME CAMBIA Da fuori, la nuova Porsche 911 si presenta con un look fedele a sé stessa e alla tradizione. Ridisegnati i fari ed il frontale, dotato di un nuovo paraurti, mentre nuova è anche la firma luminosa al posteriore con la lama a led che collega i fari. La versione immortalata in queste immagini è la nuova 911 Carrera 4S, come possiamo vedere dal badge al posteriore. Nessuna immagine è stata diffusa, al momento, per quanto riguarda gli interni.

LA STORIA Sotto al cofano – ovviamente quello posteriore – troviamo il sei cilindri boxer da 450 CV, ma è lecito aspettarsi diversi step di potenza per questa unità. A ciò si aggiunge anche una nuova trasmissione automatica a doppia frizione PDK, che dovrebbe adattarsi ad una versione ibrida della sportiva tedesca. L'unveiling ufficiale della nuova Porsche 911 è fissato per il 27 novembre.