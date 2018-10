Autore:

Emanuele Colombo

DATA DI LANCIO L'attuale Porsche 718 Cayman è una delle migliori auto sportive sul mercato, come ben sa chi ha guardato il video della nostra ultima comparativa, ma alla casa di Stoccarda questo non basta e la prossima primavera conta di lanciarne una versione alleggerita e potenziata denominata Porsche 718 Cayman T.

QUANTO COSTERÀ Il nuovo modello dovrebbe inserirsi in gamma tra l'attuale Cayman S e la più costosa GTS, con un prezzo che, quindi, si collocherà tra i 70.000 e gli 80.000 euro. Porterà in dote una versione rivisitata dell'attuale motore boxer da 2,5 litri potenziato fino a circa 365 cavalli.

DOTAZIONI Per ridurre il peso la nuova Porsche Cayman T prevede vetri più sottili, maniglie porta in tessuto, sedili sportivi e la rimozione dell'impianto audio, per un risparmio totale di una ventina di chili. La dotazione di serie dovrebbe prevedere alcuni equipaggiamenti che solitamente sono offerti come optional, quali lo scarico sportivo, cerchi da 20 pollici e il pacchetto Sport Chrono.

IL PACK SPORT CHRONO Di che si tratta? Di una nutrita serie di accorgimenti tecnici, che rendono la guida ancora più affilata. In combinazione con il cambio a doppia frizione PDK, il pack Sport Chrono rende infatti disponibili 3 funzioni supplementari: il Launch Control; la modalità Pista del cambio - per passaggi di marcia più veloci - e un overboost di 20 secondi chiamato Sport Response: utile nei sorpassi.

ASSETTO RIBASSATO Fanno parte del pacchetto Sport Chrono anche un assetto ribassato di 10 mm e i supporti cambio attivi, che aumentano la stabilità dell'auto nella guida al limite e la rendono anche più confortevole riducendo al minimo le vibrazioni e i sussulti della trasmissione.

CANTO DEL CIGNO Questo nuovo allestimento alleggerito e potenziato della 718 Cayman indica che la coupé Porsche sta arrivando alla fine del suo ciclo di vita e potrebbe presto venire sostituito da un modello di nuova generazione. Il cui lancio potrebbe avvenire nel corso del 2020.