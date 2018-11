Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA 992 TURBO Sono appena caduti i veli dalla nuova Porsche 911 generazione 992 (qui il servizio) e già trapelano le prime immagini della nuova Porsche 911 Turbo 2020 priva di camuffature. La foto che vi proponiamo proviene dalla pagina instagram tapedeckwhips/Instagram, dove trovate altri tre scatti: il fortunato incontro è avvenuto in un autolavaggio americano.

LA FOTO L'immagine mostra il posteriore di una Porsche 992 Turbo di pre-produzione, preceduta da una 992 Carrera S (sullo sfondo). Evidenzia i fianchi allargati così come l'ampio alettone e il tergicristallo posteriore, che non ha mancato di suscitare polemiche: alcuni ne apprezzano la praticità, altri sostengono che rovini la linea dell'auto.

ANCHE IBRIDA Sappiamo che sotto al cofano non dovrebbe più esserci il motore biturbo boxer da 3,8 litri della Turbo attuale, bensì un propulsore inedito che probabilmente avrà una versione ibrida, al pari degli altri modelli della casa Panamera e Cayenne. Una Porsche 911 Turbo S E-Hybrid, insomma.

FERMATO SUL PIÙ BELLO L'autore della foto racconta che, catturata l'immagine, un tipo gli sarebbe corso dietro per dirgli: “Basta foto! Questa è l'America e non posso impedirle di scattare foto, ma da gentiluomo, potrebbe per favore non riprendere ulteriori immagini?”. Attendiamo con ansia che qualcuno meno gentiluomo ci sveli ulteriori particolari...