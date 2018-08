Autore:

Marco Rocca

CI SIAMO QUASI Caspita, l'ottava? Non pensate male, mi raccomando. Rimanete nel mondo delle auto! Dal 1963 ad oggi si sono susseguite ben sette generazioni della mitica Elfer, con quest'ultima (l'ottava), che è ormai pronta al debutto.

Tanto è stato detto sulla nuova Porsche 911 serie 992, ma una foto che la ritraesse senza camuffature ancora non l'avevamo vista. Adesso ci siamo.

PANAMERA STYLE Ed eccola qui, nella gallery qui sotto, in tutta la sua classica modernità. Un cambiamento importante ma sempre nel segno della tradizione per non stravolgere quelle linee inconfondibili che hanno scritto la storia dell'auto. A vederla in foto si direbbe che la parte maggiormente ritoccata sia stata il posteriore con fanali sottilissimi, full led naturalmente, uniti da una sottile striscia luminosa simile a quella già vista sulle nuove Porsche Cayenne e Panamera. La griglia con listelli verticali, come sulla serie attualmente in listino, è un omaggio alla 911 3.0 del 1976.

PIU' BASSA E LARGA Nuovo anche il frontale, che ora pare puntare dritto l'asfalto con il cofano più basso che in passato. E' stata incrementata anche la larghezza, grazie all'utilizzo della nuova piattaforma MMB che prevede, tra le altre cose, l'uso di alluminio e metalli ad alta resistenza, con l'unico scopo di aumentare la rigidità strutturale.

ARRIVA L'IBRIDO Ritoccata fuori, stravolta dentro. E non mi riferisco agli interni che pure sono tutti nuovi (in stile Panamera) ma ai motori. Stando alle ultime indiscrezioni la Porsche 911 serie 992 sarà la prima 911 a disporre di un'unità ibrida (ad affiancare i moderni motori turbo) che abbatterà emissioni inquinanti e consumi, ma che fornirà anche quella spinta aggiuntiva che migliorerà lo scatto e la ripresa in ogni marcia. Non una novità per Porsche, visto che una soluzione simile era stata adottata sulla straordinaria Porsche 918 Spyder già nel 2013.

ELETTRICA NO Non dovrebbe arrivare - salvo sorprese – una 911 elettrica, nonostante il know-how del marchio si stia rafforzando parecchio su questo settore grazie alla nuova Mission E. Ci sarà con ogni probabilità, invece, una 911 ibrida plug-in. L'arrivo sul mercato? Intorno al 2020.