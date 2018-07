Autore:

Lorenzo Centenari

GT3 DOCET Innanzitutto, chiariamo perché quella in foto è una 911 GTS. Spoiler anteriore e prese d'aria maggiorate in stile GT3, alettone posteriore a forte sbalzo, due terminali di scarico in posizione semi-centrale. Oltre che in altre (squisite) salse, la futura generazione di Porsche 911 si declinerà dunque anche nel suo classico formato biturbo, anello di congiunzione tra Carrera e 911 GT3. Ecco la nuova GTS a passeggio sulle strade nei dintorni del solito Nürburgring.

ANCHE 4 Non si conoscono ancora le specifiche tecniche esatte, tuttavia è verosimile che anche in edizione 992 la Porsche 911 GTS adotterà lo stesso 3 litri twin turbo della generazione odierna, magari con qualche cavallo in più rispetto agli attuali 450 hp. Il trattamento GTS verrà con ogni probabilità esteso anche alle carrozzerie Cabriolet e Targa, così come alla versione a trazione posteriore dovrebbe affiancarsi una Carrera 4 GTS.

COUNTDOWN A equipaggiare una evergreen della famiglia 911, sicuramente anche pacchetto Sport Chrono, sospensioni attive PASM, cambio PDK a doppia frizione. L'attesa per l'erede della Porsche 991 si fa di giorno in giorno più spasmodica, con muletti in carne ed ossa e indiscrezioni virtuali che si sussegguono, e a poco a poco ci consentono di ricostruirne l'immagine e le caratteristiche. Sin qui le premesse sono assai invitanti.