Autore:

Marco Rocca

CAMBIO DELLA GUARDIA Normalmente il lancio della versione GT2 RS segna la fine di una generazione di 911. E' lei l'ultima, la più tecnologica e potente, quella che racchiude il meglio dell'intera generazione appunto. Perchè questa premessa? Perché, a conferma di quanto detto, Porsche ha pensato a una 991 in versione Speedster, un'edizione limitata come da tradizione della Casa si Stoccarda, per ricordare l'imporntante passaggio di testimone.

NON CI CONFONDIAMO Fate attenzione non si tratta della di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa in occasione del Festival della Velocità di Goodwood (Fos). La base, però, sembra essere molto simile. A cominciare dal fatto che, come la Concept, il frontale pare proprio essere quello della 911 GT3 con prese d'aria grandi e ben pronunciate. Al posteriore i due scarichi centrali e i tagli verticali sul paraurti confermerebbero questa tesi. Fate attenzione non si tratta della 911 Speedster Concept di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa in occasione del Festival della Velocità di Goodwood (Fos). La base, però, sembra essere molto simile. A cominciare dal fatto che, come la Concept,con prese d'aria grandi e ben pronunciate. Al posteriore i due scarichi centrali e i tagli verticali sul paraurti confermerebbero questa tesi.

VAI DI ASPIRATO E' lecito aspettarsi, quindi, anche la stessa cavalleria della 911 GT3 erogata dal 4.0 litri aspirato che riesce a girare sino alla soglia dei 9.000 giri. Stessa cosa dicasi per l'impianto di scarico con terminali in titanio. Il cambio sarà PDK a doppia frizione ma dovrebbe esserci l'opzione per il manuale. In linea con lo spirito Speedster di una volta, Porsche intende sacrificare tutto sull'altare della leggerezza con un abitacolo nudo e crudo, spoglio di tutto, dal navi al climatizzatore. Ma volendo, come sempre, si potranno ordinare come optional. A voi la scelta.

NEL 2019 Se la Speedster Concept rimarrà un bellissimo esercizio di stile, la 991 Speedster arriverà in concessionaria l'anno prossimo, con una probabilissima presentazione alla stampa mondiale in occasione del Salone di Ginevra 2019.