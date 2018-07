Autore:

Lorenzo Centenari

X6, A NOI DUE Il fenomeno del momento ha un nome solo, anzi due. Suv-coupé. Poteva Porsche ignorare il trend? No, non poteva, e della sua scelta di partecipare alla festa - dopo le anticipazioni offerte dal numero uno Oliver Blume - ora abbiamo anche le prove. Sfogliate la gallery e avrete un'idea molto precisa dell'aspetto che assumerà la futura Porsche Cayenne Coupé, l'arma impropria con la quale la Cavallina sfiderà a duello la pioniera BMW X6, ma anche la più recente Mercedes GLE Coupé e la debuttante Audi Q8. Cayenne Coupé arriverà nella seconda metà del 2019. Due parole in anteprima.

CAYENNE-MACAN Passandolo allo scanner, il muletto di Porsche Cayenne Coupé sorpreso dai paparazzi nei dintorni di Stoccarda somiglia in tutto e per tutto, nel frontale, alla Cayenne tradizionale. Le differenze risiedono nella fiancata: il tetto scende più rapidamente (un po' come nel caso di Macan), mentre la linea di cintura si allontana da terra man mano che si avvicina al posteriore. Come risultato, la cornice continua dei cristalli disegna in corrispondenza del lunotto (più inclinato) un angolo più stretto e arrotondato. Da (Suv)coupé, appunto.

PANAMERA STYLE Abbiamo fatto cenno al vetro posteriore: la coda di Cayenne Coupé ricorda vagamente il lato B della Panamera, specie nella forma avvolgente dei gruppi ottici. Quanto agli interni, con la solita Cayenne saranno solo analogie, Porsche Communication Management e display da 12,3 pollici compresi. Vista la sua morfologia, logico tuttavia aspettarsi un minore spazio in verticale a disposizione dei passeggeri di seconda fila, e così pure una capacità di carico leggermente inferiore ai 770 litri a filo cappelliera della sorella più convenzionale.

IN CARICAMENTO Nei prossimi mesi, Porsche diffonderà nuovi dettagli del modello, Cayenne Coupé, il cui sviluppo prende le mosse dalla nota piattaforma MLB Evo che già sorregge (oltre a Cayenne 2018) anche Lamborghini Urus, Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg e Bentley Bentayga. Immaginiamo comunque motori sia V6, sia 8 cilindri (Turbo). Sia, infine, la variante plug-in hybrid. La trazione integrale sarà di serie, così come la trasmissione automatica Tiptronic S a 8 rapporti. Il dibattito è aperto: voi che ne pensate di un Suv-coupé che è anche una Cayenne?