Autore:

Marco Congiu

SKY IS THE LIMIT Trovatemi un'auto più affascinante di una cabrio con il tetto in tela. Una Porsche 911 cabrio può andare? Direi di sì, meglio se la nuova 992. L'auto che vedete in queste immagini è proprio la nuova generazione di Porsche 911 Cabrio. Dopo aver visto da vicino la sorella 992 Coupé 4 e 4S al Salone di Los Angeles, la Cavallina di Stoccardda sta ultimando i test in vista del lancio della versione a cielo aperto del proprio mito, che verosimilmente verrà presentata al pubblico in occasione del Salone di Detroit o meglio ancora a Ginevra 2019.

STILE UNICO Come possiamo vedere dalle immagini immortalate dai nostri imbattibili fotografi, la nuova Porsche 911 cabrio sarà fedele alla linea della neonata generazione 992: non uno stravolgimento dell'icona di Zuffenhausen ma un'evoluzione stilistica a cui è stato asportato chirurgicamente il tetto rigido, sostituito da un'elegantissima capote in tela azionata elettricamente. Il posteriore, modificato, appare più massiccio rispetto alla 992 Coupé, mantenendo il profilo alare attivo.

PURA POTENZA Al lancio dovrebbe essere disponibile la sola Porsche 911 992 Cabrio con motore Boxer biturbo da 3.0 litri, capace di erogare ben 450 CV. A breve giro di vite dovrebbero essere svelate anche le versioni Carrera e Carrera 4. Nel 2019 è lecito aspettarsi anche nuova Targa, mentre per le GT e la Turbo sarà necessario aspettare almeno il 2020.