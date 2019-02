Autore:

Giulia Fermani

MITSUBISHI GINEVRA 2019 Si avvicina a grandi falcate il salone di Ginevra 2019 dove vedremo debuttare l'elettro-Suv dei Tre Diamanti Mitsubishi Engelberg Tourer Concept e la nuova Mitsubishi ASX 2020.

MITSUBISHI ASX 2020 All’89ma edizione della kermesse elvetica cadono i veli dal restyling del Suv compatto, che cambia nello stile, nelle dotazioni e nelle motorizzazioni. Il frontale della Nuova Mitsubishi ASX 2020 è stato ridisegnato, così come la fanaleria a led e il fascione posteriore. Nuovo anche l’ infotainment Smartphone-link Display Audio (SDA) con display maggiorato (8 pollici), navigatore TomTom e App per collegare l'auto allo smartphone. Tra gli assistenti alla guida compaiono la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio dell'angolo cieco e il Rear Cross Traffic Alert. Abbandonato il diesel, il motore disponibile è il 4 cilindri a benzina aspirato da 2.0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 marce o a trasmissione automatica CVT.

ENGELBERG TOURER Annunciata come la concept del futuro, destinata a riscrivere le linee stilistiche della casa dei Tre Diamanti, Mitsubishi Engelberg Tourer si prepara a debuttare al Salone di Ginevra 2019. La prima immagine teaser non svela molto della linea, vediamo solo come non siano presenti gli specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere e possiamo supporre che mancherà, trattandosi di un'auto elettrica, una presa d'aria frontale.