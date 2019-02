Autore:

Luca Cereda

LA GRANDE SFIDA Aston Martin esce per la prima volta allo scoperto confermando il proprio progetto di una hypercar a motore centrale che si contrapporrà alle varie Ferrari LaFerrari e McLaren P1. Nome in codice Project 003, dovrebbe vedere la luce nel 2021. E non è escluso, viste le tempistiche di questo primo teaser, che la sua prima uscita pubblica – ancora in veste non definitiva – possa essere proprio al prossimo Salone di Ginevra.

ELETTRIFICATA Dopo la Valkyrie e la Valkyrie AMR Pro, si tratta della terza hypercar in arrivo da Gaydon. Un progetto – supportato dalla collaborazione con Red Bull Advanced Technologies - tutt'altro che banale, che vede al centro la tecnologia ibrida – ormai inevitabile per vetture di questo livello – e un approccio progettuale orientato alle prestazioni, certamente, ma non solo. Essendo una supersportiva destinata ad essere utilizzata anche su strada, la Project 003 avrà volumi sfruttabili anche nella vita quotidiana. Compreso dello spazio per i bagagli.

QUANTE NE FANNO? I dettagli tecnici latitano, per il momento, ma sappiamo già che questa hypercar avrà una tiratura limitata a 500 esemplari in tutto il mondo. Il prezzo? Possiamo solo farci un'idea, al momento, immaginando che si possa assestare intorno al milione di euro.