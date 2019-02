Autore:

Lorenzo Centenari

ALPHA PLUG-IN HYBRID Per un'auto speciale, un sistema ibrido speciale. O comunque, diverso dal resto del gruppo. In qualità di leader della gamma Quattro Anelli, nuova Audi A8 PHEV non può abbassarsi al piano di Q5, A6 e A7 Sportback, e così al Salone di Ginevra ecco la variante plug-in hybrid più potente dell'offerta. Solo in configurazione a passo lungo (A8 L), quella che misura 5 metri e 30, per il debutto nel pianeta ibrido "alla spina" l'ammiraglia sceglie come base termica il 3.0 TFSI: potenza totale di 449 cv, coppia motrice di 700 Nm. Ecco a voi Audi A8 L 60 TFSI e quattro, il non plus ultra dell'elettrificazione made in Ingolstadt (e-tron quattro esclusa). In concessionaria già nel corso del 2019.

GIOCO DI SQUADRA Con le più piccine (si fa per dire) A6 PHEV e A7 Sportback PHEV, Audi A8 PHEV condivide invece il pacco batterie agli ioni di litio, 104 celle "a sacchetto" suddivise in 8 moduli, dalla capacità di 14,1 kWh e 385 Volt di tensione. Sotto il vano bagagli la sorgente di energia elettrica, sotto il cofano il 3 litri V6 a iniezione diretta svolge invece la funzione termica della complessa architettura plug-in hybrid by Audi. La sinergia tra unità a benzina e propulsore elettrico si esprime dunque in un output da supersportiva, e soprattutto in un grado di guida ecologica degno delle più evolute tecnologie ibride ricaricabili: A8 L 60 TFSI e quattro marcia a zero emissioni per oltre 40 km (ciclo WLTP). La trasmissione è affidata al cambio automatico tiptronic a 8 rapporti, organo che integra il motore elettrico, e che scarica la forza alla trazione integrale permanente quattro.

INTERRUTORE: ON Tre modalità di guida, a seconda che la priorità venga assegnata alla trazione elettrica (EV Mode), al risparmio di corrente a beneficio del motore a combustione interna (Hold), oppure alla combinazione automatica dei due sistemi (Auto). Collegandosi a una colonnina da 7,2 kW, la ricarica completa della batteria si risolve in circa due ore. Senza dimenticare la proprietà degli accumulatori di ricaricarsi (almeno in parte) anche durante la marcia stessa, nelle fasi di frenata o semplice decelerazione. Disponibili il servizio e-tron Charging Service, per l'accesso a un network di stazioni internazionali, e l'app myAudi per la ricarica da remoto tramite smartphone. La accendiamo?