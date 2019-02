Autore:

Luca Cereda

COMPA...SSS Uno stile ricercato con particolari specifici ed una dotazione completa caratterizzano la nuova Jeep Compass S, in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019. Si arricchisce così la gamma di un modello che per il marchio americano rappresenta un bestseller: nel 2018 è stato venduto in quasi 18.000 esemplari (dati UNRAE).

COM'E' Contraddistinta da una livrea Pearl White bicolore con tetto nero, di serie su su questa versione, da nuovi cerchi da 19" dal design specifico, finiture speciali sui loghi, e da diversi elementi in nero lucido (griglia frontale, cornici dei fari, inserti dei paraurti e cornici dei finestrini), la Compass S ha un'immagine più sportiva. Confermata negli interni da rivestimenti in pelle nera con impunture in tinta tungsteno e consolle centrale rifinita in Gun Metal anodizzato. L'infotainment di serie è lo UconnectTM con schermo da 8,4" e navigatore.

ALL INCLUSIVE Sempre di serie troviamo i fari Bi-Xenon, gli abbaglianti automatici, il portellone ad apertura elettrica, l'Adaptive Cruise Control, il sistema audio Beats e i sedili a regolazione elettrica a 8 posizioni. L'esemplare in esposizione sullo stand Jeep a Ginevra è equipaggiato con il diesel 2.0 Multijet da 170 cv abbinato al cambio automatico a nove marce e alla trazione integrale, ma sono disponibili in Italia anche i benzina 1.4 da 140 e 170 cv (con cambio manuale a sei marce e automatico a nove marce e trazione integrale), e i diesel 1.6 da 120 cv (con cambio manuale) e 2.0 da 140 e 170 cv (entrambe con automatico a nove marce). La nuova serie S di Jeep Compass arriverà nelle concessionarie tra maggio e giugno. Ancora sconosciuti i prezzi.