Autore:

Giulia Fermani

GINEVRA 2019 Comincia ufficialmente il conto alla rovescia per l'edizione numero 89 (7-17 marzo 2019) del Salone di Ginevra. Come per le passate edizioni, anche l’appuntamento del 2019 rappresenta la totalità (o quasi) del mercato auto, almeno quello europeo. Tra queste c'è Bmw, che concentra i propri sforzi sulla nuova Serie 3 Touring e sul restyling della Serie 7, proposta anche nella variante ibrida.

NOVITA' BMW: SERIE 3 E SERIE 7 La station wagon di Monaco di Baviera Serie 3 Touring 2019 si prepara a calcare la scena al Salone di Ginevra 2019. La nuova generazione porta con sé tutte le feature tecnologiche garantite dal progetto G20, a cominciare dall'assistente vocale passando per i molteplici ADAS che avvicinano l'auto ad i più elevati standard di guida autonoma e semiassistita. Risponde all'appello di Ginevra 2019 anche la berlinona di rappresentanza bavarese Bmw Serie 7. Proposta ancora ancora nella doppia versione standard (lunga 5,12 metri) e a passo lungo (5,26 metri), con il restyling porta aggiornamenti su tutti i fronti, dallo stile alla guida semiautonoma.