Autore:

Giulia Fermani

STAND GINEVRA A Ginevra 2019 Honda porta il frutto del lavoro di tredici studenti del Master biennale in Transportation Design dello IED. Honda Tomo è una concept che riprende alcune caratteristiche tipiche degli smart device (gli oggetti connessi con cui tutti i giorni abbiamo a che fare) con l'automobile. Al suo fianco la Urban EV, la prima elettrica di Honda, debutta in veste definitiva all'89° Geneva Motor Show, per poi proporsi sul mercato nella seconda metà dell'anno.

HONDA TOMO E URBAN EV Nata per essere l'auto ideale per i giovani nel 2025, Honda Tomo è una elettrica compatta nelle dimensioni, lunga 3997 mm, larga 1893 alta 1556 e con un passo di 2690 mm. Al suo interno ci aspettiamo tante superfici touch, schermi e interfacce digitali. Accanto alla Tomo Honda presenterà al Salone di Ginevra 2019 anche la Urban EV, la versione di serie della concept che ha debuttato esattamente un anno fa sullo stesso palcoscenico. Conceot dalla quale non si discosta molto nell'aspetto e neanche negli interni, con uno schermo a tutto cruscotto che nel prototipo continuava idealmente anche sulla portiera lato-guidatore con un display aggiuntivo.