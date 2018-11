Autore:

Luca Cereda

TROPPO CARINA Se c'è un'auto elettrica che può far battere il cuore ai puristi, è senza dubbio la Honda Urban EV. Sarà il per il look da Golf prima serie, o per i suoi simpatici occhioni tondi, certo è che il suo stile minimalista ha fatto innamorare non pochi addetti ai lavori quando ha debuttato in veste di concept qualche mese fa al Salone di Ginevra. Dalle prime foto spia arriva una bella notizia: la versione di serie sembra pressoché uguale.

MAXI SCHERMO “Arriverà presto”, ci aveva detto la Casa a suo tempo. E pare proprio sia stata di parola. La prima elettrica di Honda debutterà in veste definitiva nel 2019, forse già a Ginevra, per poi proporsi sul mercato nella seconda metà dell'anno. Spiandola dal finestrino attraverso una di queste foto spia, notiamo che anche gli interni restano fedeli alla concept, con uno schermo a tutto cruscotto che nel prototipo continuava idealmente anche sulla portiera lato-guidatore con un display aggiuntivo.

NOT CHEAP Sarà veramente così l'auto che vedremo in concessionaria? C'è da sperarlo, anche perché, come annunciato dal capo di Honda UK, Dave Hodgetts, in un'intervista al magazine Autocar la Honda Urban EV non costerà poco, per essere un'auto così piccola. Le sue dimensioni sono inferiori alla Honda Jazz (attualmente la Honda più compatta) di ben 10 cm. Quanto ai dati tecnici, infine, nulla di ufficiale è stato ancora comunicato, ma ci aspettiamo che questa elettrica abbia un'autonomia di circa 250 km.