Autore:

Luca Cereda

COMING NEXT Una delle prossime Audi elettriche sarà una sportiva, e questo lo sapevamo già. Come sarà, invece, lo scopriremo presto, al Salone di Los Angeles 2018 (30 novembre – 9 dicembre). Dove, tra le varie anteprime dei Quattro Anelli, ci sarà anche il prototipo della e-tron GT, attesa su strada nel 2020.

UN FULMINE ALLA SPINA Futura rivale di Tesla e Model S e Porsche Mission E (quest'ultima in produzione già l'anno prossimo), l'Audi e-tron GT sarà una quattro porte dal design filante e muscolare. Come alfiere del marchio Audi Sport, garantirà alte prestazioni ma a emissioni locali zero. E veloce sarà anche a ricaricarsi, se verranno confermati i tempi di ricarica ventilati da alcune indiscrezioni: 12 minuti per recuperare l'80% di ricarica.

LE ALTRE La concept e-tron GT non è l'unica Audi in partenza per la California. Sul palco sfileranno anche il SUV elettrico e-tron, al lancio commerciale negli USA, la Q8 e le berline di alta gamma A6, A7 e A8.