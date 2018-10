Autore:

Marco Congiu

RICARICA LAMPO Dopo la prima immagine della e-Tron GT, auto elettrica che per il marchio premium del Gruppo Volkswagen andrà a scontrarsi direttamente con la Tesla Model S, cominciano a trapelare informazioni tecniche sui tempi di ricarica. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, e-Tron GT sarà in grado di recuperare fino all'80% della carica in meno di 12 minuti, quando arriverà nel 2020: se collegato a una colonnina da 350 kW di potenza.

LO STATO DELL'ARTE Le batterie attuali, sia chiaro, non sono in grado di sopportare ritmi di ricarica così elevati, ma lo saranno quelle di prossima generazione, che dovrebbero debuttare proprio sulla e-Tron GT. Quanto alle colonnine, andranno bene quelle da 150 kW di potenza già in fase di installazione in Europa, che oggi consentono all'Audi e-Tron quattro appena lanciato di ricaricarsi dell'80 per cento in 30 minuti. Questo perché tali stazioni di ricarica sono già in grado di erogare corrente a 350 kW: a impedirglielo è solo il software, che verrà aggiornato nonappena arriveranno auto idonee.

MADE IN GERMANY L'Audi E-Tron GT, che verrà prodotta nello stabilimento tedesco di Neckarsulm, è una concept che vedrà la luce prima della fine del decennio e potrebbe avere in comune la piattaforma della Mission E: prima Porsche elettrica in arrivo nel 2019, per ridurre il costo di produzione. La E-Tron GT che vediamo in questa immagine è qualcosa di più di una concept, con forme che sembrano avvicinarsi maggiormente ad un prototipo fatto e finito, fattore che indica come in Audi siano già avanti con studi e lavori sul progetto. Linee affilate, quattro porte ben visibili e posteriore tagliente sembrano essere i caratteri distintivi di questa sportiva elettrificata chiamata a rivaleggiare con la celeberrima Model S.

PIANO A LUNGA SCADENZA Volenti o nolenti, il Dieselgate ha spinto il gruppo Volkswagen ad una svolta importante verso l'elettrificazione. Un esempio sono le componenti della famiglia I.D., la I.D. Crozz, la I.D. e la neonata I.D. Vizzion vista al Salone di Ginevra, ma anche la Porsche Mission E e la Mission E Cross Tourer, oltre all'Audi E-Tron, SUV ammirato sempre in Svizzera. E proprio l'azienda di Ingolstadt sta vivendo l'alba di una nuova era, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere i 20 modelli elettrici a listino entro il 2025.