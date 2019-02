Autore:

Giulia Fermani

MOPAR PER RENEGADE Oltre alle novità di prodotto Jeep e alle offerte di personalizzazione di Mopar per la Wrangler, l’89ma edizione del Salone di Ginevra sarà occasione anche per svelare un allestimento speciale pensato per Renegade. Nato sulla base della versione Limited, il Suv Jeep Renegade nella nuova livrea Bikini può contare su tanti Authentic Accessories di Mopar.

UN BIKINI PER LA RENEGADE Jeep Renegade Bikini si presenta al Salone di Ginevra nell'inedita tonalità di carrozzeria Bikini Blue con diversi accessori di Mopar che ne esaltano la vocazione urban: battitacco con logo Jeep e finitura per il paraurti anteriore, oltre a inedite modanature laterali e protezione battivaligia in grigio Subshine, colore scelto anche per le calotte e per la griglia anteriore specifiche. L’allestimento Limited che fa da base alla Renegade Bikini è quello più dotato a livello di accessori e offre di serie Cruise control e Controllo automatico adattivo della velocità, avviso del cambio di corsia e controllo attivo del mantenimento di corsia, frenata automatica di emergenza e cerchi in lega, Apple CarPlay e Android Auto.