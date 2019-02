Autore:

Giulia Fermani

MAZDA GINEVRA 2019 Al Salone di Ginevra 2019 un nuovo Suv compatto completerà la gamma a guida alta della Casa di Hiroshima. Per lo stile il nuovo Suv attinge dalle forme di nuova Mazda 3, percorrendo quindi il Kodo Design di ultima generazione. Non si vede molto per ora oltre ai fari posteriori a sviluppo orizzontale con motivo circolare a Led ma dal Giappone anticipano come il nuovo sport utility sia progettato per ospitare in pancia propulsori sia a gasolio, sia a benzina con tecnologia Skyactiv X dall'accensione per compressione.