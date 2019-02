Autore:

Emanuele Colombo

FUGA DI NOTIZIE Un motore a benzina che consuma come un diesel: questa la promessa della nuova Mazda3 con motore SkyActiv-X, che sfrutta l'innovativo sistema di accensione per compressione controllato da candela (Spark Controlled Compression Ignition). Si tratta di un motore misterioso, di cui ancora non era stato rivelato quasi nulla, ma su cui ora possiamo fare un po' di luce grazie a un depliant pubblicato da Mazda Slovacchia.

POTENZA E COPPIA Secondo il documento, che potete scaricare a questo link o in fondo a questa pagina, il motore Mazda SkyActiv-X della nuova Mazda3 sarebbe in grado di erogare 181 PS (pari a 178,5 CV) e 222 Nm di coppia massima. Nulla si sa riguardo alla cilindrata, ma i dati della scheda tecnica paiono compatibili con le caratteristiche di un quattro cilindri due litri aspirato, di cui avevano riferito precedenti rumors.

PREZZI E DISPONIBILITÀ In base al depliant si apprende che il Mazda SkyActiv-X verrà proposto sia in abbinamento al cambio manuale sia alla trasmissione automatica e per entrambe la trazione integrale AWD è prevista in opzione. I prezzi in Slovacchia andrebbero da 23.190 a 29.290 euro, ma il dato va preso con le pinze visto che si riferisce a un mercato diverso dal nostro. Le Mazda3 SkyActiv-X dovrebbero comunque collocarsi al vertice della gamma, che da noi va da 20.400 a 27.350 euro.