Autore:

Luca Cereda

PRONTI-VIA Da oggi la nuova Mazda 3 2019 è ordinabile nelle concessionarie, con consegne dei primi esemplari (tutti diesel Euro 6d-Temp) a marzo 2019. I prezzi partono da 25.400 euro con uno speciale pacchetto di optional del valore di 2.000 euro riservato ai primi 350 clienti. La Mazda 3 ibrida Syactiv-G (benzina), che costa 2.200 euro in meno, si potrà invece prenotare da gennaio spendendo almeno 23.200 euro. E bisognerà aspettare fino a giugno per la versione Skyactiv-X con il nuovo motore a benzina che funziona come un diesel, i cui prezzi si conosceranno solo tra qualche mese.

DI SERIE Vediamo la gamma più in dettaglio, cominciando da quel che si può già acquistare. Quattro gli allestimenti: Evolve, Executive, Exceed, Exclusive. Evolve include i cerchi in lega da 16”, clima automatico bi-zona, sensori di parcheggio posteriori, nuovo sistema di infotainment con display a colori da 8,8”, Apple Carplay e Android Auto, navigatore e impianto audio con 8 altoparlanti. Di serie anche il G-Vectoring Plus, che agisce sullo sterzo, sulla coppia del motore e sui freni per ottimizzare la dinamica del veicolo e la sicurezza in ogni condizione di guida.

A SALIRE La più ricca versione Executive aggiunge i cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori scuri, sensori di parcheggio anteriori e la Smart Key. Passando a una Mazda 3 Exceed troviamo i sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE: il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, l’avviso di pericolo (anteriore) in uscita dagli incroci, la frenata automatica posteriore e la funzione Traffic Jam (Cruise & Traffic System) per il Cruise Control Adattivo, che provvede ad agire autonomamente su acceleratore, freni e sterzo nella guida in colonna. Nei modelli con cambio automatico l'auto si ferma e riparte da sola. Oltre a questi sistemi, fanno parte dell'allestimento anche fari a LED a matrice, finiture esterne dei montanti in nero lucido, mentre luna Mazda 3 Exclusive aggiunge a questa rivestimenti in pelle, sedile di guida regolabile elettricamente, memoria per sedili, head-up display e retrovisori esterni e pure l'impianto Boseda con 12 altoparlanti e amplificatore digitale.

QUANTO COSTA La differenza di prezzo è di 700 euro tra una Evolve e una Executive, lo stesso tra una Executive e una Exceed. Il vero salto si ha nel passare da una Executive a una Exceed: 1.600 euro di differenza, che diventano 1.650 nell'upgrade alla top-di-gamma Exclusive. Il cambio automatico, optional, aggiunge ulteriori 2.000 euro. I prezzi della nuova Mazda 3 diesel (1.8 da 116 cv che dichiara 4,1 l/100 km alla voce consumi e 107 g/km nelle emissioni) vanno dunque da 25.400 a 29.350 euro. Scenderanno con l'arrivo della Mazda 3 2.0 benzina Skyactiv-G M Hybrid da 122 cv, nella quale il benzina è supportato da un motore elettrico e da una batteria agli ioni di litio da 24 Volt. Questo motore è dotato anche di sistema di disattivazione dei cilindri che, disattivando due dei quattro cilindri, aumenta ulteriormente l’efficienza del motore quando non si richiede un’elevata coppia motrice.