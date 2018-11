Autore:

Lorenzo Centenari

THE SPECIAL ONE Dalla California alla conquista del mondo, anzi: dal futuro alla conquista del presente. Perché nuova Mazda 3, star dell'imminente Salone di Los Angeles, rispetto alle compatte odierne promette di sistemarsi una casella avanti. Mai in passato l'ingresso in scena di una segmento C che non si chiamasse Volkswagen Golf aveva generato aspettative tanto cariche. Merito soprattutto degli strateghi del marketing, tuttavia nemmeno un mago della pubblicità può miracoli, se il prodotto da vendere non ha caratteristiche speciali. Quelle che invece Mazda 3 di quarta generazione possiede.

ARTE MODERNA Apparenza, ma anche tanta sostanza. Nuova Mazda 3 popolerà i concessionari di tutta Europa a partire dai primi mesi del 2019, e innanzitutto incollerà il pubblico alle vetrine grazie a un aspetto fisico talmente seducente, che per dimostrare la parentela con le antenate sarà necessario il test del Dna. Kodo Design (si osservi il concept Kai in mostra ai recenti Saloni internazionali) il nome della tecnica segreta che ha permesso agli stilisti giapponesi di modellare un'auto tanto proporzionata, fluida e sportiveggiante. Un po' hatchback, un po' coupè. Mascolina, ma adatta anche alla clientela femminile.

UN DIESEL A BENZINA Estetica a parte, il contenuto rivoluzionario di Mazda 3 nuova edizione germoglia in ogni caso sotto il cofano. Debutta il nuovo motore quattro cilindri a benzina con sistema di accensione per compressione, tecnologia per la quale a Hiroshima è stata coniata la sigla SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition). Grazie alla combinazione tra l'elevato rapporto di compressione e una combustione molto magra, la nuova unità Mazda Skyactiv-X coniuga le proprietà di un benzina coi vantaggi di un motore diesel. Maggiore efficienza (+30% rispetto a un omologo Skyactiv-G), migliori prestazioni (idem).

ELETTRICO? NOT YET Come qualsiasi altro Costruttore auto, anche Mazda traslocherà a poco a poco sul pianeta elettrico (gamma completamente elettrificata entro il 2030). Ma quando in casa hai la fortuna di un brevetto come lo Skyactiv-X, perché affrettarsi? Ancora un paio di settimane, dunque, e del modello Mazda più innovativo della compagnia conosceremo ogni dettaglio. Non dimentichiamo infatti come nuova Mazda 3 adotti anche una piattaforma completamente inedita (Skyactiv-Vehicle Architecture), più rigida e più favorevole al piacere di guida che non lo schema attuale. Fuochi d'artificio in arrivo.