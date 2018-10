SI PARTE Decido di provare la nuova CX-3 con il 1.8 Diesel SkyActiv-D in allestimento Exceed e trasmissione automatica a 6 rapporti. Subito mi colpiscono leggerezza e precisione dello sterzo: è un'auto sicuramente pensata per non stancare chi siede dietro al volante, ma capace di regalare ottime sensazioni e precisione di guida quando decidiamo di forzare un po' sul pedale del gas. Telaisticamente la CX-3 è molto viva: risponde prontamente ai comandi, anche in caso di sterzare brusche, mantenendo sempre un assetto composto. Il comparto sospensivo compie egregiamente il proprio lavoro, andando a filtrare le comuni asperità del terreno, mentre le plastiche reggono bene la prova dei sanpietrini, senza entrare mai in risonanza. La silenziosità è buona, anche quando si viaggia a limite autostradale. Solo eccedendo un filo oltre si avvertono i fruscii aerodinamici.

PESSIMO COMPAGNO DI BEVUTE Il 1.8 Diesel SkyActiv-D della CX-3 2018 è un motore nuovo: rispetto alla vesione che equipaggiava il SUV al lancio del 2015, la cilindrata è cresciuta di 300 cm3, con la potenza aumentata di 10 CV. Il rapporto di compressione di 14,8:1 consente a questo propulsore a gasolio di rimanere abbondantemente nei limiti del ciclo di omologazione Euro6d-Temp senza far ricorso a filtri SCR o all'Ad Blue, particolare per nulla irrilevante. Questo milleotto è un valido compagno di viaggio, ma non deve spaventare la cilindrata d'ingresso più alta rispetto alla concorrenza: anche con un piede destro per nulla da collaudatore, a stento si superano i 6,5 l/100 km alla voce consumi.

ELASTICO, MA RUVIDO Il motore in prova è elastico: i 270 Nm di coppia spingono il SUV poco dopo i 1.600 giri/min, donando una buona progressione lineare. Quando si decide di tirare un po' il collo all'auto, però, si avverte una maggior ruvidità intorno ai 3.500 giri/min: poco male, basta anticipare le cambiate e si continuerà a viaggiare in tutta scioltezza e silenziosità.

ANCHE SE... La Mazda CX-3 2018 è certamente una delle migliori auto prodotte ad Hiroshima nella storia recente. Ma va detto che non è tutto oro quel che luccica: l'abitabilità posteriore rasenta la sufficienza e, anche se le forme sono più che gradevoli alla vista, il montante C ed il lunotto posteriore rastremato non regalano una visibilità perfetta. Per le manovre, quindi, meglio dotarsi dei sensori a 360° e della telecamera posteriore. Il cambio automatico, soprattutto a freddo, non è certamente rapido, mentre anche lo star&stop non si è dimostrato sempre infallibile. Errori di gioventù? Può darsi, visto che l'auto che ho provato vntava poco più di duemila km all'attivo, di cui la metà messi a referto durante la mia prova.

LA COMPREREI? La Mazda CX3 restyling mi ha convinto, nel complesso. Beve fuori dal coro e rappresenta un'alternativa tangibile – e per nulla fuori budget – ai soliti noti. Adatta alle giovani coppie, svolge un perfetto ruolo di seconda auto di famiglia, a patto che non la si usi per lunghi viaggi in cinque. Per il resto, promossa a pieni voti.