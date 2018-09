Autore:

Matteo Gallucci

L'ESTATE STA FINENDO I primi di settembre segnano inevitabilmente il rientro alla vita ordinaria post ferie per la maggior parte di noi lavoratori. Magari proprio dopo una lunga coda autostradale si deve affrontare il tipico "stress da rientro" con in testa ormai solo ricordi dell'estate appena trascorsa. Come fare per evitare questo vero e proprio shock traumatico con un aiutino dal mondo dei motori? Con una spider, ovviamente. E che spider! Lei è la più venduta al mondo da quando ha calcato le scene internazionali esordendo nell'anno 1989 fino ai giorni nostri con ben quattro generazioni. La prima della classe si chiama Mazda MX-5 e nelle sue vesti di Model Year 2019 alza l'asticella e promette una notevole evoluzione nel segno del piacere di guida e tecnologie di sicurezza.

TETTO SI TETTO NO?! La favola estiva di "due cuori e una capanna" continua grazie alla spider giapponese che, con un semplice tocco, riesce a regalarci l'ebrezza di guidare en plein air: un'esperienza quasi motociclistica. Un mondo davvero nuovo per chi non è avvezzo a guidare vetture cabriolet visto che si vive con maggior coinvolgimento il viaggio, il percorso su strada e il panorama che si presenta sopra e sotto alle nostre quattro ruote. La due posti secchi avvicina gli occupanti sia che sia stata scelta con la robusta e pratica capote in tela (versione ND) sia con il tetto rigido retrattile (versione RF) per avere una silhouette più modaliola da coupé. Questo il fil rouge che procrastina lo stress da rientro regalandoci un sorriso ad ogni cambio di traiettoria e ad ogni sosta indipendentemente dallo stato della vostra abbronzatura post vacanza: non importa che voi siate color mogano o già condannati al color bianco mozzarella cittadino. L'emozione al volante della MX-5 con il tetto aperto è pura e genuina grazie alla sua facilità di guida. A proposito di cromia: come fare per riconoscere la nuova Mazda MX-5 2019? I dettagli fanno la differenza e i nuovi cerchi in lega, da 16 o 17 pollici, avranno ora una tonalità più scura mentre sarà disponibile per la versione ND la capote in tela di colore marrone.

QUESTIONE DI CUORE L'alteta Miata tira i muscoli senza appesantirsi. Il peso rimane quello piuma compreso tra 1.061 e 1.188 kg (con conducente a bordo) ma il grande cambiamento lo riscontriamo soprattutto sotto pelle dove la versione con motore 2 litri aumenta la propria potenza da 160 a 184 cv a 7.000 giri/minuto. Anche il limitatore viene spostato più in alto passando da 6.800 a 7.500 giri/minuto con un incremento di coppia di 5 Nm: da 200 a 205 Nm espressi al medesimo regime di 4.000 giri/minuto. Il propulsore 1.5 litri, invece, regala meno effetti speciali rispetto al fratello maggiore: la potenza passa da 131 a 132 cv e da 150 a 152 Nm di coppia con un regime massimo di 7.500 giri. Entrambi i motori hanno ora un'erogazione più diretta rispetto al passato grazie a nuove soluzioni studiate per ridurre gli attriti e migliorarne la risposta sull'acceleratore. Importante l'omologazione Euro 6d Temp già acquisita in anticipo quasi una risposta alle polemiche sullo scandalo emissioni che ha investito recentemente alcuni importanti Brand giapponesi.

AL PASSO CON I TEMPI La Mazda MX-5 rimane sempre fedele a se stessa grazie alla sua semplicità ma le rigide normative in merito alla sicurezza la obbligano a diventare la Miata più sicura di sempre. Largo alla tecnologia quindi grazie a Mazda i-Activesense che garantisce il supporto intelligente avanzato alla frenata in città (Advanced SCBS) con rilevamento veicoli e pedoni e aiuta a evitare le collisioni, mentre il supporto intelligente di frenata in retromarcia in città (SCBS Reverse) rileva gli ostacoli dietro alla spider. A completare la dotazione di sicurezza il sistema di mantenimento in corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e la telecamera posteriore (nonostante l'esigua lunghezza della vettura pari a 3,9 metri).

LA STRADA PIÙ BELLA Il campanilismo tutto Made in Italy mi porterebbe a incoronare una strada del Bel Paese come "migliore al mondo" per panorama e dinamismo. Mi vengono in mente subito la Strada Statale dello Stelvio, la Costiera Amalfinata, Grande Strada delle Dolomiti o la strada statale della Forra set del film della serie James Bond: Quantum of Solace. Certamente ne sto dimenticando qualcuna però per ritrovare qualcosa di ancora più inesplorato e altrettanto tecnico e mozzafiato la prova su strada è effettuata nientemeno che in Romania: sulla strada panoramica Transfagarasan. È sicuramente una delle strade più belle al mondo lunga 152 km che si snoda tra le montagne più alte della Romania. Il paesaggio cambia molto, da zone tanto aride quanto desertiche a Nord fino alla verde vegetazione delle vallate del Sud passando per il lago glaciale Balea. Una strada rinominata anche "la follia di Ceausescu", il dittatore che commissionò l'opera, che doveva servire come via di fuga in caso di attacco da parte dell'Unione Sovietica. Numerosi i tunnel e viadotti, innumerevoli i tornanti per una strada che ha la particolarità di essere aperta soltanto 4 mesi l'anno, solo durante il periodo estivo per fuggire dal rigido clima invernale. Dopo questa premessa non vi resta che aspettare l'inizio della prova su strada a bordo di nuova Mazda MX-5 2019.