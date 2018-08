Autore:

Matteo Gallucci

IL FATTO Dopo lo scandalo "data tempering" esploso lo scorso anno in Giappone che ha visto coinvolti i brand Nissan e Subaru il governo locale aveva ordinato alle case automobilistiche e motociclistiche di effettuare controlli più severi riguardo ai test di emissioni e consumo carburante. Purtroppo si apprende oggi che altri tre colossi giapponesi del mondo dei motori vanno a nutrire la ormai lunga lista di "costruttori poco diligenti". Suzuki, Mazda e Yamaha hanno testato impropriamente i propri veicoli, falsificando i risultati dei dati riguardo il consumo di carburante ed emissioni.

TEST NON VALIDO I parametri di controllo sono sempre più rigidi e basta alterare una sola voce per manipolare e invalidare completamente i test effettuati. Le anomalie più frequenti registrate negli stabilimenti sono l'alterazione della velocità delveicolo, la temperatura esterna e la stessa attrezzatura utilizzata per la misurazione dei paramentri d'emissioni e consumo carburante. Oltre all'approvazione finale, in alcuni casi, effettuata da ispettori non certificati.

VERIFICHE E SCUSE Il governo giapponese ha esaminato le prove fornite dai 3 costruttori imputati e verificato che sono stati cancellati i dati reali e forniti solo quelli falsificati. In una nota il ministero dei trasporti ha evidenziato che nel caso di Suzuki le prove alterate risalgono fin dal 2012. Suzuki è la quarta azienda automobilistica più grande del Giappone e su 12.819 auto campione ispezionate in fabbrica quasi il 50% risultano avere dati di certificazione non validi. La risposta di Suzuki è arrivata direttamente dal CEO Toshihiro Suzuki in una conferenza stampa: "Mi scuso profondamente e guiderò gli sforzi per prevenire la recidiva". Il ministero ha affermato di avere riscontrato irregolarità anche durante le ispezioni negli stabilimenti di Mazda (4%) e Yamaha (2%). Le scuse di Yamaha sono arrivate immediatamente a conferma di quanto verificato dal governo mentre si attende la conferenza stampa di Mazda per una risposta ufficiale in merito.

BRAND REPUTATION Non solo moto e automobili ma tutta la filiera del mondo automotive è implicata in questo scandalo di varie irregolarità a più livelli. Le aziende produttrici globali Kobe Steel, Mitsubishi Materials Corp e Toray Industries sono sotto osservazione speciale da parte del governo giapponese che da un anno esegue ispezioni sui prodotti giapponesi. In particolare la grande acciaieria Kobe Steel viene accusata dai pubblici ministeri giapponesi di avere falsificato per anno una vasta gamma di prodotti che interessano centinaia di aziende del settore: dalle fusioni di alluminio a tubi di rame per automobili passando per aerei, elettrodomestici e treni. Lo scandalo dei produttori d'acciaio giapponesi ha fatto scattare una class-action e investigazioni negli Stati Uniti oltre a minare la brand reputation di tutti i prodotti giapponesi visto la crescente lista di irregolarità che ha offuscato l'immagine dell'industria manifatturiera del paese, nota per la produzione efficiente e di alta qualità. Come se non bastasse le case automobilistiche giapponesi, già colpite da vendite poco brillanti, sono state anche sotto pressione dai dazi auto proposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui veicoli importati.