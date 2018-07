Autore:

Lorenzo Centenari

SOTTO A CHI TOCCA Mancava Opel, all'elenco dei "furbetti" che nel tempo avrebbero falsificato le emissioni dei propri propulsori diesel. Detto, fatto. Sotto inchiesta finiscono ora anche i programmi di gestione delle emissioni di NOx di tre modelli della gamma del Fulmine. E come nei recenti casi che hanno visto protagoniste Case tedesche, a formulare l'accusa sono le autorità locali.

DIESELGATE OPEL A riportare la notizia è l'organo di stampa Bild am Sonntag. La KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), ovvero l'Autorità federale dei veicoli a motore, starebbe indagando su possibili frodi in materia di contenimento delle emissioni nocive di un lotto di Opel Cascada, Opel Insignia e Opel Zafira. Il defeat device incriminato avrebbe la proprietà di annullare il controllo dei NOx una volta che l'auto è in movimento.

GOGNA MEDIATICA L'irregolarità interesserebbe 60.000 tra Opel Cascada, Insignia e Zafira equipaggiate di motori diesel Euro 6. 10.000 esemplari popolerebbero il mercato tedesco, mentre il resto della flotta sarebbe stato venduto all'estero. Come specificato dalla stessa KBA, Opel è innocente fino a prova contraria. Ma si sa, una volta che si sale sul banco degli imputati, il danno di immagine ha effetto immediato.

OPEL REPLICA Tanto più che l'accusa è quella di aver sforato i limiti legali di ossidi di azoto nella misura di 10 volte. Dal canto suo, il Costruttore si difende: già nel 2015, Opel avrebbe "riconosciuto un margine di miglioramento e intrapreso una campagna tecnologica per aumentare il grado di trasparenza, efficienza e credibilità nei confronti del proprio pubblico".