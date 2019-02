Autore:

La Redazione

COUP DE THEATRE FCA presenterà a Ginevra 2019 una concept che anticipa la nuova Fiat Panda, attesa su strada non prima del 2021. La notizia, svelata dal mensile Quattroruote, scuote la vigilia di un Salone apparentemente in sordina per il marchio italiano, che ad oggi ha annunciato soltanto l'anteprima delle 500, 500L e 500X nel nuovo allestimento 120° anniversario.

IN COMPAGNIA E invece: boom! Anche perché la concept della Panda non ballerà da sola sugli stand di FCA. Di sicuro ci sarà un secondo prototipo firmato Alfa Romeo, forse la concept di una nuova Jeep (insieme alla Renegade ibrida) e, chissà, magari anche Maserati ha in serbo una sorpresa. Ma niente regge il confronto con l'interesse che gravita intorno alla Panda, la più amata dagli italiani e di gran lunga il modello più venduto da Fiat in Europa. Come cambierà?

PIANALE NUOVO? Premessa: le immagini che vedete ora sono puramente simboliche: non hanno nulla a che vedere con il prototipo in arrivo in Svizzera, che scopriremo solo il 5 marzo. Da tempo, però, si rincorrono indiscrezioni su come potrà evolvere la citycar torinese, per la quale FCA dovrebbe predisporre una nuova piattaforma destinata ai modelli di segmenti A e B. Si è parlato molto anche della possibile uscita di una Panda ibrida, ma rimangono dubbi sulle ricadute che l'elettrificazione avrebbe sul costo finale.

QUALI MOTORI AVRA'? Il prototipo ginevrino potrebbe sciogliere questi dubbi, e magari accontentare coloro che, dalla Panda, si aspettano un ritorno alle origini: a quello spirito rivoluzionario che ebbe il primo modello, in termini di design e concezione degli interni. La generazione attuale, sul mercato dal 2012, piace ancora molto come design ma sconta una certa anzianità nel progetto e nei motori. Anche su questo la concept della futura Fiat Panda dovrebbe dare risposte. Stay tuned!