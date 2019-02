Autore:

Emanuele Colombo

MITO INTRAMONTABILE Nonostante l'esito degli ultimi crash test e l'uscita di produzione delle versioni diesel, le ultime statistiche la danno tuttora nella top 20 delle auto più vendute in Europa: parliamo della Fiat Panda, un mito intramontabile e un'utilitaria dalle indubbie qualità. Non ultimo il prezzo. Siete intenzionati a comprarla? Leggete la nostra guida all'acquisto, in cui prendiamo in considerazione promozioni, allestimenti, versioni, caratteristiche e accessori.

I MOTORI Cominciamo a parlare di motori. La Fiat Panda 2019 è proposta solo con motorizzazioni a benzina, oppure a doppia alimentazione: metano/benzina o GPL/benzina. Tutte sono omologate Euro 6D-Temp, a garanzia di una lunga vita utile, in barba alle limitazioni del traffico – sempre più stringenti – che nei prossimi anni interesseranno le auto a gasolio.

PER I NEOPATENTATI Quasi tutti i modelli hanno sotto al cofano il 4 cilindri aspirato da 1,2 litri di cilindrata e 69 cavalli di potenza, che è pure la base per la versione bi-fuel a GPL. Le Panda 4x4 e quelle a metano adottano invece il bicilindrico TwinAir Turbo da 0,9 litri, che sviluppa 85 CV se installato sui modelli a trazione integrale e 70 CV in quelli a gas. Si noti che tutte le motorizzazioni sono adatte ai neopatentati, tranne quella da 85 CV.

METANO O GPL: GLI ALLESTIMENTI Sono solo due gli allestimenti per le Panda a metano o GPL: Easy e Lounge. Parlando delle dotazioni più significative, la prima ha di serie il controllo elettronico di stabilità, il climatizzatore manuale, servosterzo, vetri elettrici, telecomando e autoradio a due altoparlanti con presa USB. Panda Lounge aggiunge al pacchetto fendinebbia e radio Uconnect con collegamento Bluetooth per lo smartphone. Si tratta comunque di allestimenti studiati per chi bada al sodo.

GLI ALLESTIMENTI DEL BENZINA Più articolata l'offerta con il motore a benzina. In questo caso l'allestimento base è il Pop: ancora più essenziale dell'Easy, rinuncia a telecomando e radio. Sopra la Lounge si trova invece la Fiat Panda Waze, che ha di serie airbag laterali per i sedili anteriori, luci diurne a LED e la radio Uconnect Mobile: quest'ultima, grazie alla relativa app, può sfruttare l'app Waze del vostro smartphone per fare da navigatore. Non c'è un vero infotainment con schermo touch, ma solo una staffa per fissare il vostro smartphone alla plancia, va detto.

SALTO DI QUALITÀ La Panda City Cross fa un deciso salto di qualità, con una caratterizzazione estetica per carrozzeria e interni che la fa sembrare un piccolo SUV. Inoltre guadagna il climatizzatore automatico e il sedile lato guida regolabile in altezza. La trazione rimane però sulle sole ruote anteriori. Look simile, ma caratteristiche ben diverse se passiamo alle versioni 4x4. Qui la trazione diventa ovviamente integrale, con cambio a 6 marce invece che 5, e il controllo di stabilità guadagna regolazioni specifiche per il fuoristrada e la funzione per imitare un differenziale a slittamento limitato.

IL TOP DI GAMMA Al top di gamma c'è la Panda Cross, che aggiunge al pacchetto il Drive Mode Selector: un comando che ottimizza la guida in fuoristrada, ripartendo la trazione, gestendo il grip in maniera più fine e permettendo un miglior controllo nelle discese più ripide su fondi scivolosi. Sempre optional la frenata automatica di emergenza City Brake Control (190 euro), compresa nel pacchetto Safety (450 euro), che tuttavia non è disponibile nulle versiono Pop, City Cross, 4x4 e Cross.

I PREZZI I prezzi della Panda partono da 11.390 euro per la versione Pop con il motore a benzina, con sovraprezzi di 1.000 euro a ogni step di allestimento da Easy a Lounge, per finire con Waze. La Panda City Cross costa 14.890 euro, mentre per per la trazione integrale e le dotazioni della 4x4 ci vogliono 2.000 euro in più. Altri 2.000 euro se si punta al top della 4x4 Cross. 14.390 euro è il prezzo per la Panda Easy a GPL: per la Lounge servono 1.000 euro in più. Se la volete a metano, i prezzi vanno da 16.140 a 17.140 chiavi in mano.

PANDA IN PROMOZIONE Dal 1 al 28 febbraio 2019 su Fiat Panda è attiva una nuova promozione che propone la Pop a benzina a partire da 7.600 euro, con un extra sconto di 500 euro sulle versioni a GPL o metano. A ciò si aggiungono un ecobonus riconosciuto dalla casa senza vincoli di rottamazione e la formula di finanziamento Tutto Chiaro, con anticipo zero e prima rata nel 2020. Per il momento FCA non ha comunicato i dettagli dell'iniziativa, ma ha previsto tre Porte Aperte nei fine settimana del 9/10, 16/17 e 23/24 febbraio per chi fosse interessato.