Autore:

Giulia Fermani

SKODA GINEVRA 2019 Il Salone di Ginevra 2019 si avvicina e il pubblico Skoda è in fermento, ansioso di conoscere il terzo (il più piccino) sport utility del marchio atteso per la commercializzazione a fine autunno, nome di battaglia Kamiq, oltre ovviamente a Scala, alterego Golf in salsa ceca. Per quest'ultima, le prime consegne sono previste per il mese di maggio 2019. Ultima ma non meno importante, Skoda porterà a Ginevra 2019 un crossover coupé a quattro porte: il concept Skoda Vision iV.

KAMIQ Allestito sulla piattaforma modulare MQB, il SUV compatto che verrà presentato al salone di Ginevra 2019 avrà misure intorno ai 4,15 metri di lunghezza e offrirà una capacità del bagagliaio da 400 a 1.395 litri. Dotato di trazione esclusivamente anteriore, design dei fari anteriori, con luci diurne a LED e indicatori di direzione dinamici in posizione separata Skoda Kamiq 2019 dovrebbe avere accanto a motorizzazioni tradizionali come il tre cilindri 1.0 TSI e il 4 cilindri 1.5 TSI a benzina, e il diesel 1.6 TDI, anche un motore ibrido che combina trazione elettrica, a gas metano e benzina. Se confermata, la doppia alimentazione a benzina e metano dovrebbe garantire fino a 650 km tra un rifornimento e l'altro.

SCALA A Ginevra 2019 anche la Skoda Scala, la Segmento C di Mlada Boleslav che sfida Volkswagen Golf con dimensioni di 4,36 m per 1,79 m e 1,47 m di altezza. Scala stupisce soprattutto alla voce equipaggiamenti: potrà essere equipaggiata con gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, in più sarà la prima Škoda con indicatori di direzione posteriori dinamici. Disponibile anche con Virtual Cockpit e display da 10,25 pollici ampiamente configurabile, mentre lo schermo a centro plancia può arrivare fino a 9,2 pollici. Alla voce sicurezza figurano il Side Assist, il Blind Spot Detect, l'Adaptive Cruise Control fino a 210 km/h e il Lane Assistant. Sotto il cofano propulsori a 3 e 4 cilindri turbobenzina e turbodiesel: si parte con 1.0 TSI 95 cv o 115 cv, 1.5 TSI 150 cv (anche con DSG a 7 rapporti), inoltre (lato diesel) 1.6 TDI 115 cv.

VISION iV La nuova elettrica di Skoda, che sarà basata sulla piattaforma Modular Electric Drive Kit (MEB) del gruppo Volkswagen, sfoggia linee tese e sportive, esaltate da cerchi da 22 pollici, parafanghi pronunciati e linea del tetto sfuggente. Completano l'offerta l'impiego di portiere senza maniglie e telecamere a rimpiazzare gli specchietti laterali.