Giulia Fermani

PIU CONCEPT PER SUPRA Il ritorno di una sportiva cult, come la Supra, non può certo passare inosservato e Toyota sta sfornando concept a profusione. Dopo i recenti prototipi GR Supra Racing e GR Supra Super GT, entrambi costruiti esclusivamente per la pista, la Toyota GR Supra GT4 che si prepara a debuttare al Salone di Ginevra 2019 è una dichiarazione di intenti della Casa: auto da corsa con specifiche GT4.

PERDE PESO PER LE GARE La concept Toyota GR Supra GT4 in mostra all'89 ° Salone dell'automobile di Ginevra (7-17 marzo) nasce sulla base della Supra A90 da strada con l'aggiunta dei consueti aggiornamenti riservati alle auto da corsa. Al posteriore ospita una grande ala sopra lo spoiler a coda d'anatra integrato mentre sul davanti lo splitter prominente esalta la natura pistaiola della concept pur mantenendo il paraurti di produzione.

GLI INTERNI gli interni si è optato per un dimagrimento, ottenuto eliminando i tappetini e alcuni dei materiali più belli della versione stradale, e ora ospita una gabbia di sicurezza e un paio di sedili anatomici che sembrano avere un guscio in fibra di carbonio. Mentre il cruscotto è stato in gran parte ereditato dalla versione standard Supra 2020, c'è un nuovo volante specifico per le gare.