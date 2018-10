Autore:

Marco Congiu

ANCHE DA CORSA Il debutto della nuova Toyota Supra si fa imminente. Dal Salone di Los Angeles a quello di Detroit, la sportiva nipponica che condivide molto con la nuova BMW Z4 si appresta a diventare nuovamente quell'icona di sportività resa immortale da Paul Walker nella fortunata serie di film Fast & Furious. Se già conosciamo in linea di massima scheda tecnica e prezzo, che dovrebbe attestarsi sui 60.000 euro circa, la versione che i nostri fotografi hanno immortalato in queste immagini è interessante: si tratta di una Toyota Supra rivista in chiave racing, abbastanza simile alla GR Concept vista al Salone di Ginevra 2018 e che abbiamo provato su PS4.

DUE INDIZI FANNO UNA PROVA Sotto il cofano della nuova Toyota Supra 2019 troveranno spazio il 2.0 benzina da 264 CV ed il 3.0 benzina a sei cilindri da 360 CV. Il generoso 3.0 sei cilindri da oltre 380 CV dovrebbe restare prerogativa unica della BMW Z4 2018. La Supra 2018, che qui vediamo impegnata nei test al Nurburgring, presenta molti particolari che fanno propendere per una sua versione corsaiola: si comincia dal sedile, in puro spirito racing, avvolgente nelle sponde e nel poggiatesta. Trova spazio anche un rollbar di rinforzo, utile ad irrigidire ed irrobustire la struttura. Il volante è chiaramente da corsa, con la corona rivestita in Alcantara, mentre parte della plancia e del tunnel centrale presentano elementi in carbonio.

INFERNO VERDE La nuova Toyota Supra 2018 che abbiamo immortalato in queste immagini era impegnata negli scorsi giorni al Nurburgring in una competizione con vetture di categoria superiore, tra cui spiccano una Porsche 911 GT3 ed un'Audi R8. Non è raro che si assista ad eventi simili nell'Inferno Verde, ma i tecnici Toyota hanno confermato di non pensare ad un risultato vero e proprio in questa gara, bensì di lavorare a fondo su test di vari componenti. Le numerose soste ai box, oltre che a fare la gioia dei nostri fotografi, hanno confermato queste voci.

QUANDO ARRIVA L'arrivo in Italia della Toyota Supra è previsto per il 2019. Non sappiamo ancora dirvi se si possa trattare del primo o del secondo semestre. Se è vero che la sportiva avrà molti punti in comune con la BMW Z4, è altrettanto confermato che i progetti in determinati passaggi hanno preso vie parallele, con specifiche tecniche distinte per risposta dello sterzo, sospensioni e dinamica di guida. Non resta che provarla...